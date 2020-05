Netflix bereits in Frankreich gestartet

Der Streaming-Anbieter Netflix ist bereits ab heute in Frankreich verfügbar. Das gab der US-Dienst in einem Tweet bekannt. Die Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro monatlich, der erste Monat ist gratis. Diese Preise werden auch für Österreich und Deutschland erwartet. Der Europa-Start dürfte demnach nicht zeitgleich erfolgen, sondern mit leichter Verzögerung.

Neben Frankreich hat Netflix auch einen September-Start in Österreich, Deutschland, Belgien, der Schweiz und Luxemburg vorgesehen. Da Netflix Presse-Events am Dienstag in Deutschland sowie am Mittwoch in Österreich abhält, dürfte der Startschuss für das deutschsprachige Netflix zur Mitte der Woche fallen.