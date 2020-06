Netflix soll im September in Deutschland starten

Wie die Webseite Curved berichtet, soll das Film- und Serienstreamingportal Netflix im September in Deutschland starten. Mit dem Deutschland-Start war bereits spekuliert worden, als das Unternehmen begann deutschsprachige Mitarbeiter zu suchen. Nun bestätigen Insider-Quellen die Pläne, von offizieller Seite gibt es allerdings keine Bestätigung.

Netflix hat weltweit über 44 Millionen Nutzer, 33 Millionen davon alleine aus den USA. In Europa war der Streaming-Dienst bisher in England, Irland, Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden zugänglich. Netflix muss in jedem einzelnen Land gesonderte Lizenzverhandlungen führen. Der Umstand verhinderte bisher eine Markteinführung in Deutschland.

Viele Serienfans in Deutschland und Österreich konnten über VPN-Clients auf das Netflix-Angebot zurückgreifen. Dieser Umweg soll nun in Deutschland ab September obsolet werden. Ob und wann der Dienst auch in Österreich an den Start geht, ist unbekannt.