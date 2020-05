Netflix wahrscheinlich ab Mittwoch in Österreich verfügbar

Offiziell wird das Streaming-Portal Netflix seinen Österreich-Start am Mittwoch verkünden. Wird dabei das gleiche Prinzip wie bei den Starts in Frankreich und Deutschland angewandt, so wäre Netflix hierzulande bereits ab Mitternacht (von Dienstag auf Mittwoch) verfügbar. In Frankreich wurde Netflix am Montag gestartet, Deutschland folgte am Dienstag.

Während Netflix in Deutschland bereits auf den etablierten Video-on-Demand-Anbieter Maxdome trifft, wird sich das Streamingportal in Österreich vor allem mit Kabel-, Sat- und Pay-TV-Angeboten messen müssen. Netflix will dabei vor allem mit exklusiven Inhalten, etwa der Serie "The Walking Dead" oder dem in Eigenregie produzierten "Orange is the new black", punkten.

In Österreich wird eine gestaffelte Preisstruktur erwartet. Die Kosten sollen dieselben wie in Deutschland sein, beginnend mit 7,99 Euro pro Monat.