Netzneutralitäts-Aus: Verhaftung nach Morddrohung gegen FCC-Chef

Der Kalifornier sandte im Dezember drei E-Mails an Ajit Pai, dem Chef der US-Telekomaufsicht Federal Communications Commission (FCC), in denen er Pai und seine Familie bedrohte, berichtet CNet. Gegenüber der US-Bundespolizei FBI, die den 33-Jährigen am Freitag verhaftete, gab er an, dass er wegen der von Pai betriebenen Aufhebung der Netzneutralität in den USA verärgert gewesen sei und ihm Angst machen wollte.

Die USA-Telekomaufsicht weichte mit einer Abstimmung im Dezember die strikten Regeln zur Gleichbehandlung aller Daten und Dienste im Netz auf.