Neue Details zu Microsofts und Yahoos Serien-Plänen

Das Wall Street Journal berichtet unterdessen, dass Yahoo vier unterschiedliche Serien bestellt hat. Bei den Serien soll es sich um halbstündige Comedy-Formate mit jeweils zehn Episoden pro Staffel handeln. Als Budget werden zwischen 700.000 und mehreren Millionen Dollar pro Episode veranschlagt.

Yahoo-CEO Marissa Mayer will die hauseigenen Serien angeblich am 28. April präsentieren. An diesem Tag findet Yahoos "NewFront"-Event statt. Eine offizielle Bestätigung für die eigenen Serien-Ambitionen gibt es allerdings nicht.