Neue Doku porträtiert Kohlefaser-Flieger Airbus A350

Iron Bird

Kapitän Martin Höll besucht auch noch andere Produktionsabteilungen und dringt tief in den Rohbau einer neuen A350 ein. Ebenfalls besucht wird der so genannte "Iron Bird", eine riesige Simulationseinrichtung von Airbus, bei der alle elektrischen und hydraulischen Systeme eines Flugzeugs getestet werden. Im Flugsimulator werden Testpiloten dazu mit einem "All Engine Flame Out", also dem Ausfall beider Triebwerke während eines Fluges, konfrontiert.