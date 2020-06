Neue Ermittlungen in Kriminalfall aus "Serial"-Podcast

Ein Gericht in Maryland setzte für Juni eine Anhörung über eine mögliche Wiederaufnahme des Prozesses an, wie die Produzenten der Sendung „ Serial“ am Samstag (Ortszeit) mitteilten. In dem Fall aus dem Jahr 1999 war die Highschool-Schülerin Hae Min Lee in Baltimore ermordet worden.

Ihr Ex-Freund Adnan Syed sitzt seitdem in Haft, hat die Tat aber immer abgestritten. Den zwölf Folgen des im Dezember zu Ende gegangenen Podcasts der US-Journalistin Sarah Koenig hatten durchschnittlich rund drei Millionen Menschen gelauscht.