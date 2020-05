Neue Online-Plattform für Wildtierbeobachtung in Wien

Wildtiere erobern zunehmend den städtischen Raum, selbst in einer Millionen-Stadt wie Wien. Um zu erheben, wo sich welche Tierarten ansiedeln, haben Wissenschafter der Veterinärmedizinischen Universität Wien nun die Internetplattform „StadtWildTiere“ online gestellt. Ziel ist es, mit Hilfe der Bevölkerung die in Wien lebenden Wildtiere zu dokumentieren und ihre Verbreitung zu erfassen.

„Laut neuesten Untersuchungen ist die Artenvielfalt in unseren Städten erstaunlich hoch, vergleichbar mit der Vielfalt in einem durchschnittlichen Wald oder einem landwirtschaftlichen Gebiet“, erklärte Richard Zink vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vetmeduni am Freitag in einer Aussendung.

Wien zähle zu den grünsten Metropolen der Welt. Es sei deshalb nicht verwunderlich, dass sich auch Wildtiere in dieser Stadt wohlfühlen, verweist der Wildtierforscher auf Füchse, Wildschweine, Marder, Dachse, Fledermäuse, Igel und Co.