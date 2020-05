Neue Webseite des Mossad: Per Klick zum Geheimagenten

Wer bei Geheimdiensten an James Bond oder an George Smiley, den Spion aus den Romanen von John le Carré, denkt, kann sich über ein Video auf der Mossad-Homepage freuen. Es zeigt ein adrettes Paar - und sein Doppelleben. „Meine Freunde denken, ich bin im Marketing tätig“, sagt der Mann. In der nächsten Einstellung folgt er einem potenziellen Zielobjekt: Natürlich stilecht in Anzug und Sonnenbrille. Seine Partnerin entwirrt derweil Kabel in einem Keller und checkt die Satellitenverbindung. „Was bei dir nur in der Vorstellung existiert, ist meine Realität“, sagt eine samtene Frauenstimme im Hintergrund.

Dabei ist nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter in der Kidon - der Spezialabteilung für derartige Einsätze - beschäftigt. Der weitaus Größere arbeitet in der Technologie-, Cyber- oder Verwaltungsabteilung. Gesucht werden nicht nur Agenten, sondern auch Ingenieure, Chemiker, Übersetzer, Analysten, ein Psychologe und sogar ein Steuerberater.

Der Mossad betont, eine Online-Bewerbung sei sicher und diskret. Dennoch empfiehlt die Organisation, den Browserverlauf auf dem Computer nach der Bewerbung zu löschen. Freunde und Verwandte sollen ja nichts von dem Job beim Mossad erfahren. Das Doppelleben beginnt mit dem ersten Klick.