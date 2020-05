Neuer Internet-Hype rund um dämonische Vorhersagen

​Unter dem Hashtag #CharlieCharlieChallenge macht ein mystisches Spiel gerade in vielen Social Networks seine Runden. Zwei Bleistifte werden dabei kreuzweise übereinander gelegt, daneben zwei Antwortoptionen (meistens Ja - Nein) auf ein Stück Papier gezeichnet. Mit der laut gestellten Frage " Charlie Charlie, are you there?" soll sich der obere Bleistift in Richtung einer der Antwortoptionen in Bewegung setzen.

Wie Gizmodo berichtet, geht es nun in Folge darum, einen eigenen Anfall aufgrund der Unheimlichkeit sich bewegender Objekte zu dokumentieren und online zu verbreiten. Laut der BBC hat das Spiel schnelle Bekanntheit erlangt, nachdem zahlreiche Social-Media-Promis an der CharlieCharlieChallenge teilgenommen haben.