Neues Vatileaks: Hackerangriff und Misswirtschaft

Kreuzweg

"Via Crucis" heißt Nuzzis neues Werk, das am Mittwoch vom Verlag Chiarelettere in Italien veröffentlicht wird und am selben Tag in mehreren Sprachen erscheint, darunter auch auf Deutsch im Salzburger Ecowin-Verlag. "Alles muss ans Licht - Das geheime Dossier über den Kreuzweg des Papstes", lautet der Titel im deutschsprachigen Raum. Die Veröffentlichung des Buches wird mit großer Spannung erwartet, denn Nuzzi ist für seine brisanten Werke über Intrigen und Machenschaften im Vatikan bekannt.

2009 veröffentlichte Nuzzi "Die Vatikan AG", ein Sachbuch über die Ströme von Schmiergeldern, die durch die Vatikanbank IOR geschleust wurden. 2012 brachte er "Seine Heiligkeit" auf den Markt, das eine zentrale Rolle in der sogenannten Vatileaks-Affäre um die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente vom Schreibtisch Benedikts XVI. spielte. Spekulationen, wonach der ehemalige Kammerdiener Benedikts XVI., Paolo Gabriele, einer von Nuzzis Informanten gewesen sein soll, lässt der Journalist bis heute unkommentiert. Gabriele wurde damals wegen der Vorfälle zu 18 Monaten Haft verurteilt, allerdings kurz vor Weihnachten 2012 von Benedikt XVI. begnadigt.