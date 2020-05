Neverquest: Neuer Banking-Trojaner spekuliert an der Börse

In der Vorweihnachtszeit soll sich der neue Banking-Trojaner, der Nutzernamen und Passwörter von Bankkonten stiehlt, um in Folge Geld von den Online-Konten der Bank-Kunden abzubuchen, besonders rasch verbreiten. Kaspersky geht von einem weltweiten Anstieg der Attacken aus.



Der Trojaner soll prinzipiell jede Bank in jedem beliebigen Land angreifen können. Ob auch bereits österreichische Bank-Kunden betroffen sind, ist nicht bekannt. Es stehen derzeit vor allem große, internationale Banken sowie Online-Bezahldienste am Radar der Cyberkriminellen, doch die Liste der Banken, die ins Visier der Kriminellen geraten, wächst ständig.