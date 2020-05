New York scannt auch im Stadtgebiet nach Maut-Pässe

Eigentlich dient der E-Zpass in New York lediglich dazu, bequem und schnell bei Mautstellen zu zahlen. Der funkende RFID-Chip identifiziert das Auto und bucht den Betrag vom hinterlegten Konto ab. Wie ein Hacker nun festgestellt hat, funkt der RFID-Chip auch abseits der Mautstellen. Er modifizierte seinen E-Zpass so, dass das Gerät jedes Mal akustisch und visuell signalisierte, wenn es gescannt wurde. Bei mehreren Fahrten durch New York City zeigte sich dabei, dass der RFID-Chip regelmäßig im Stadtgebiet angepeilt und sein Auto so verfolgt wurde, berichtet Forbes.