New York Times Tech-Journalist wechselt zu Yahoo

Der in den US bekannte Technologie-Journalist David Pogue wechselt zu Yahoo und soll dort ein Nachrichten-Portal für technische Geräte aufbauen. Pogue war seit 2000 Kolumnist für die New York Times und berichtete regelmäßig über neue Gadgets und Entwicklungen. Davor war er für das Macworld Magazine tätig. Zwischen 2007 und 2011 war er zudem regelmäßig beim TV-Sender CNBC zu Gast. Des Weiteren ist er für seine „How-to“-Bücher bekannt, in denen er Technik und Produkte einfach und verständlich erklärt.