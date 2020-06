Nexus S und iPhone 4 als Navi im Weltall

Smartphones erobern auch den Weltraum: Wenn die US-Raumfähre „ Atlantis“ am Freitag wie geplant startet, sollen zwei dieser Handys mit an Bord sein. Die Astronauten wollen das iPhone 4 und das Android-Modell Nexus S nach Angaben der Raumfahrtbehörde NASA für Experimente, zur Navigation im All sowie für automatisierte Kontrollaufgaben verwenden.

Für das iPhone gibt es - bislang nur für US-Nutzer - die Anwendung „SpaceLab for iOS“, mit der sich Experimente simulieren lassen. Nach der Rückkehr der Atlantis-Besatzung soll die Anwendung mit den Ergebnissen der Reise aktualisiert werden. Die Astronauten wollen auch testen, wie die Geräte den Strapazen der Raumfahrt standhalten.

Geht alles nach Plan, soll die „ Atlantis“ am Freitag um 17.26 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation ISS abheben. Der Flug ist nach 30 Jahren der letzte einer US-Raumfähre.