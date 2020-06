Niederlande: Gericht verbietet Taxi-App UberPop

Uber will gegen das Urteil Berufung einlegen. Das Unternehmen hatte Geldbußen von jeweils 1500 Euro gegen Fahrer in Amsterdam nicht akzeptieren wollen und dagegen geklagt. Erst in der vergangenen Woche war der Taxi-App nach Amsterdam auch auf Rotterdam und Den Haag ausgedehnt worden. Das Verbot gilt nicht für andere Uber-Dienste, bei dem die Fahrer eine Lizenz haben.

Uber hat unterdessen auch in anderen Ländern Schwierigkeiten. In Indien wurden strengere Regeln gegen das Unternehmen gefordert, nachdem ein bereits wegen sexueller Übergriffe auffällig gewordener Fahrer, eine Kundin vergewaltigt haben soll.