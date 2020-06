Nokia plant Kooperation mit Microsoft

Der angeschlagene Mobilfunkkonzern Nokia lotet laut Medienberichten eine Kooperation mit Microsoft aus. Das finnische Unternehmen führe derzeit konkrete Gespräche mit dem Softwarekonzern aus Redmond, berichtet das " Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Sollte es zu einer Einigung kommen, könne eine strategische Zusammenarbeit bereits rechtzeitig zu einer am Freitag angesetzten Analystenkonferenz bekanntgegeben werden, hieß es.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich Gerüchte verdichtet, Nokia könne künftig Microsofts neues Betriebssystem Windows Phone 7 statt des eigenen Symbian auf seinen Geräten nutzen. Die Vermutungen hätten sich nun bestätigt, so die Zeitung. Analysten halten es auch für möglich, dass das Unternehmen einen Deal mit Google für dessen Android-Betriebssystem erwägt. Nokia hat seine einst weit führende Stellung im Mobilfunkmarkt inzwischen weitgehend an die Konkurrenz abgegeben.

In einer Brandrede hatte Nokias neuer Chef, der ehemalige Microsoft-Manager Stephen Elop erst am Mittwoch in selten drastischen Worten die kritische Situation des finnischen Unternehmens beschrieben.

