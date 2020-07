Nokia zahlte mehrere Millionen Euro an Erpresser

Der finnische TV-Sender MTV (keine Verbindung zum US-Musik-Sender) berichtet, dass Nokia Ende 2007 Opfer von Erpressern wurde. Diese haben einen Key gestohlen, mit dem sie Apps für Symbian signieren und so Schadsoftware auf dem Handy-Betriebssystem installieren können. Die Geschichte wurde mittlerweile auch von der Polizei gegenüber Reuters bestätigt. Laut dem Bericht hat Nokia zwischen Ende 2007 und Anfang 2008 insgesamt "mehrere Millionen Euro" an die Erpresser bezahlt, damit diese den Key nicht benutzen oder weitergeben. Die Übergabe soll in einem Vergnüngungspark in Finnland stattgefunden haben.