Nordkorea weist Verantwortung für Sony-Hack erneut zurück

Zugleich wurde darin das Hollywood-Studio Sony Pictures Entertainment erneut für den Film "The Interview" kritisiert. In der Komödie, die ab dem 25. Dezember in US-Kinos zu sehen ist, geht es um fiktive CIA-Pläne zur Ermordung von Staatschef Kim Jong-un.

Die Regierung in Pjöngjang hatte den Film bereits als "Kriegshandlung" bezeichnet. Nun hieß es, Nordkorea "fordert die Welt auf", das Land gegen den Film zu verteidigen. Der Angriff auf Sony könne auf Unterstützer und Sympathisanten des Landes zurückgehen, die es in der ganzen Welt gebe.

Durch den Hackerangriff kamen etliche interne Firmendaten an die Öffentlichkeit, etwa Gehaltslisten und Sozialversicherungsnummern von Angestellten. Viele Computer wurden lahmgelegt. Zuletzt wurden auch Sony-Mitarbeiter und deren Familien per E-Mails bedroht.