NSA speicherte 300 Berichte über Kanzlerin Merkel

Merkels Name taucht demnach auf einer Liste von insgesamt 122 Staats- und Regierungschefs auf, über die die NSA ( National Security Agency) im Mai 2009 Informationen sammelte. In der alphabetisch nach Vornamen sortierten Liste stehe Merkel vor Syriens Staatschef Bashar al-Assad und dem malischen Präsidenten Amadou Toumani Toure. Als Nummer 122 wird Julia Timoschenko (mit Y geschrieben, Anm.), damalige ukrainische Ministerpräsidentin, gelistet.

Weil auf der Liste, die dem Spiegel vorliegt und auch auf dessen Website online abrufbar ist, nur die ersten zehn sowie die letzte Stelle der Regierungschefs aufgelistet ist, geht daraus nicht hervor, ob die NSA auch über Kanzler Faymann nachrichtendienstliche Erkenntnisse gesammelt hat. Auch der "Spiegel" wollte dazu auf APA-Anfrage keine näheren Angaben machen.

In Deutschland könnte das geheime Dokument jedenfalls ein wichtiges Beweisstück für die Bundesanwaltschaft sein. Diese wolle in den nächsten Tagen entscheiden, ob sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Spionage einleitet, so der Spiegel.