NSA spricht Kinder mit eigener Webseite an

Codes zu knacken ist richtig “kewl”. So lautet eine der Botschaften, die auf der Webseite CryptoKids mit Hilfe mehrerer Comic-Charaktere vermittelt werden. Die Webseite wird vom US-Geheimdienst NSA betrieben und bietet Informationen über die Tätigkeiten der Organisation sowie Spiele und Lernressourcen zum Thema Kryptografie, berichtet die New York Times. Selbst die Aussicht auf einen künftigen Job im Geheimdienst soll Kindern schmackhaft gemacht werden: “Es ist nie zu früh darüber nachzudenken, was du machen willst, wenn du einmal erwachsen bist.”