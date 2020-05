Obama sammelt in Rekordzeit eine Million Gefolgsleute

Der frühere Rekordhalter, Schauspieler Robert Downey Jr., hatte 23 Stunden und 22 Minuten benötigt, um eine siebenstellige Anzahl an Twitter-Fans für sich zu gewinnen. Obama hat mit @POTUS (President of the United States) jetzt erstmals einen eigenen Twitter-Account. Das kommt bei den Nutzern des Kurznachrichtendienstes offenbar gut an.