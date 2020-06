Obama will 50.000 Körperkameras für Polizisten anschaffen

Experten sehen in dieser Maßnahme einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings nicht als ausreichend. In den USA dienen derzeit mehr als 750.000 Polizisten, 50.000 Körperkameras seien zu wenig. Zudem könnten die Körperkameras in einigen Bundesstaaten von Gesetzen für öffentliche Aufzeichnungen betroffen sein. Im US-Bundesstaat Washington müsste etwa Videomaterial, das nicht aktiv für eine laufende Ermittlung verwendet wird, öffentlich zugänglich gemacht werden.

In den USA sind derzeit nur wenige Polizeistellen mit Körperkameras ausgestattet. Die Polizei von Ferguson gehört seit Kurzem dazu, nachdem zwei private Firmen insgesamt 50 Kameras gespendet hatten. In Washington D.C. läuft seit 1. Oktober ein sechsmonatiger Probelauf, der eine Million US-Dollar kostet. Die Polizei von Washington D.C. rechnet damit, dass durch die Körperkameras Beschwerden gegen Beamte um bis zu 80 Prozent zurückgehen werden.