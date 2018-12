Ö-Ticket-Kunden können jetzt Gebühren zurückfordern

Die Gebühren wurden für diverse Formen der Ticketakquise fällig. Zurückgefordert werden können laut VKI die Gebühren für den Selbstausdruck von Tickets in Höhe von 2,50 Euro, für Mobile Tickets in Höhe von 2,50 Euro, für Hinterlegung and er Abendkassa von 2,90 Euro, für Abholung in einer Librofiliale von 1,90 Euro und für Abholung in der Ö-Ticket-Zentrale von 1,90 Euro. Von einer Rückforderung per Einschreiben rät der VKI ab, weil die Kosten die niedrigen Beträge, um die es hier meist geht, schnell übersteigen können.