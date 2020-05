Österreich: 81 Prozent nutzen das Internet

Österreich befindet sich laut dem Bericht (PDF) bei der Internetnutzung weltweit auf Platz 25. Mit 81 Prozent benutzen hierzulande genausoviele Menschen das Internet wie in den USA. An der ersten Stelle liegt Island mit einer Nutzung von 96 Prozent, dahinter folgen die skandinavischen Länder Norwegen, Schweden und Dänemark mit 95, 94 und 93 Prozent. Schlusslicht ist Nordkorea, wo statistisch gesehen null Prozent der Bevölkerung das Internet nutzt.

Die Daten geben auch Auskunft über den Breitbandausbau in den jeweiligen Ländern. Auf 100 Einwohner fallen in Österreich 25,2 Breitbandzugänge, was Platz 28 im weltweiten Vergleich bedeutet. An der Spitze liegt hier die Schweiz mit 41,9 Breitbandanschlüsse. Beim mobilen Internet liegt Österreich auf Platz 23, auf 100 Einwohner fallen hierzulande 55,5 mobile Breitbandanschlüsse. Spitzenreiter in der Kategorie ist Singapur, dort sind es 123,3 mobile Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner.

Der Bericht wird jährlich von der Internationalen Fernmeldeunion (International Telecommunication Union - ITU) herausgegeben, die den Vereinten Nationen untersteht.