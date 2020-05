Österreich in Top 3 von Netflix ISP-Ranking

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,64 Mbps liegt Österreich auf Platz 3 im Netflix-Ranking, direkt hinter Belgien (3,77 Mbps) und der Schweiz (3,81 Mbps). Netflix möchte mit diesem Ranking die Performance der Internet-Anbieter protokollieren und so eine Benachteiligung des eigenen Traffics vermeiden. Deals mit ISPs dürften hierzulande aber wohl vorerst kein Thema sein.

In den USA machte der Konzern Deals mit allen großen Anbietern ab und konnte so in den letzten Monaten die Durchschnittsgeschwindigkeit um 500 kbps steigern. Dennoch liegt man mit 2,72 Mbps deutlich zurück. Ohnedies liegt Europa weit vor Nord- und Südamerika, die stets unter 3 Mbps liegen.