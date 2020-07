Österreich liefert das TV-Bild für die EURO

Ziel: Fußball-WM 2014

Wer sich auf Events von der Größe einer Fußball-WM, EURO oder auch auf Olympische Spiele konzentriert, hat das Problem, dass er dafür sorgen muss, dass auch in der Zwischenzeit Equipment und Team ausgelastet sind. „In Zukunft werden wir noch mehr im Event- und auch Festival-Bereich zusammenarbeiten“, kündigt Oszvald an. „Wir werden diesen Geschäftsbereich forcieren“, sagt Grill. Es gäbe bereits einige Veranstaltungen in Deutschland in Aussicht, auch einige Wintersport-Übertragungen. „Wir wollen aber auch die WM 2014 in Brasilien übertragen“, bestätigen Oszvald und Grill unisono. 2013 will man bei der Übertragung des Confederation-Cup (15. Bis 30. Juni 2013) in Brasilien mitmischen, der wird seit der Jahrtausendwende als Generalprobe für die ein Jahr später stattfindende Fußball-WM gesehen.

Große Chancen

„Ich glaube, wir haben gute Karten“, so Oszvald, „denn ein Ereignis dieser Größe zu übertragen, setzt großes Vertrauen voraus, und das hat man in uns“, so Oszvald. Je besser die Euro 2012 läuft, desto größer sind unsere Chancen. Zum Halbfinale kommt eine brasilianische Delegation, um sich von der Übertragungstechnologie selbst ein Bild zu machen. Mitkonkurrenten sind etwa die Media Broadcast oder die Swisscom, die auch bei der Euro 2008 involviert waren. Gleich nach der Euro wird der Auftrag für den Confederation-Cup vergeben, danach hofft man auch auf den Zuschlag für die WM.