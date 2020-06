Österreich: Mehr als 50.000 Twitter-Accounts

Waren es im Juni 2010 exakt 27.102 österreichische Twitter-Accounts, sind es im Vergleichsmonat 2011 bereits 50.069 Accounts. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls die Wiener Web-Agentur Digital Affairs mit ihrem Social Media Radar. Damit hätte sich die heimische Twitter-Community innerhalb von 12 Monaten fast verdoppelt. Pro Tag setzen die österreichischen Twitterati etwa 16.000 Kurznachrichten ab. Mehr als die Hälfte sind aktive Accounts - also solche, in denen in den letzten 28 Tagen mindestens ein Tweet veröffentlicht wurde.

Der Social Media Radar wird übrigens bald mit der Analyse von Google+-Accounts beginnen. Derzeit werden dort 291 österreichische Accounts gerankt. Das Vorhaben von Digital Affairs, die Foursquare-Nutzung in Österreich zu erheben, wurde offensichtlich fallen gelassen.