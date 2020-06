Österreich: Online-Apotheken scharren in den Startlöchern

Von Anfang an dabei sein will bei dem erwarteten Boom in der Branche auch der Versandhändler Universal/Quelle, der mit der Apotheke Austria kooperiert. Die Versandapotheke bietet ihre Waren unter der Internet-Adresse http://www.apotheke-oesterreich.at/ an, physisch sitzt sie im tschechischen Varnsdorf an der Grenze zu Deutschland. Das soll sich nach Auskunft der österreichischen Eigentümer auch nach dem Versandverbot in Österreich nicht ändern.

Knapp die Hälfte der befragten Apotheker erwartet innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre einen spürbaren Preisverfall bei Over-the-counter-Produkten ( OTC). Mehr als die Hälfte sieht im Fall des Versandhandelsverbots eine Bedrohung, nur ein Fünftel nimmt diese Entwicklung als Chance wahr.