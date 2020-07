Österreich: Viele offene Fragen bei Datenschutz in Firmen

Was die Datensammelwut von Unternehmen betrifft, ist Zeger pragmatisch. Jemand, der sich bei einer Lebensmittelkette eine Kundenkarte nehme und glaube, dass der Konzern nicht versuche, aus seinem Einkaufsverhalten Schlüsse zu ziehen, sei naiv. „Da sehe ich nicht so ein großes Problem. Ich muss die Karte ja nicht haben.“ Puncto Auswertung des Online-Verhaltens für Werbetreibende findet es Zeger bedauerlich, dass Europa dieses Geschäft komplett an die US-Konzerne Google, Facebook und Co. verloren habe. „Eine Firma aus der EU könnte man leichter an die Kandare nehmen - sowohl rechtlich als auch imagemäßig“, meint der Arge-Daten-Chef.