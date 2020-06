Österreicher gehen leichtfertig mit Daten um

Der weltweite Schaden durch Cybercrime wird aktuell auf rund 750 Milliarden Euro jährlich geschätzt, pro Tag werden 1.5 Millionen Menschen Opfer von Internetkriminellen. Dabei entsteht für die Betroffenen ein enormer Schaden. Einzelne Attacken auf Unternehmen richten in Österreich durchschnittlich 400.000 Euro Schaden an, in Einzelfällen geht die Summe in die Millionen. „Ein Hackerangriff löst eine ganze Kaskade von Schäden aus, von direkten Schäden beim Unternehmen über Haftungsklagen bis hin zum Reputationsverlust“ warnte Wolfram Littich, Vizepräsident der VVO. Solche Angriffe würden für Unternehmen oft das Ende bedeuten.