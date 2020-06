Österreicher kauften 2013 für 5,9 Mrd. Euro im Internet ein

Das Einkaufen im Internet wird bei den Österreichern zwar immer beliebter, befindet sich aber nach wie vor auf relativ niedrigem Niveau. 2013 haben die Online-Shopper um 5,9 Mrd. Euro eingekauft. Davon sind aber nur knapp die Hälfte bei den heimischen Unternehmen angekommen, was 4,5 Prozent des gesamten Einzelhandelsvolumens in Österreich entspricht, ergab eine Studie der KMU Forschung Austria.

Seit 2006 sind die Ausgaben der österreichischen Online-Shopper von 1,5 Mrd. Euro auf 5,9 Mrd. Euro im Jahr 2013 rasant gestiegen. Parallel dazu ist der Brutto-Jahresumsatz im heimischen Internethandel von 0,7 Mrd. Euro auf 2,9 Mrd. Euro gestiegen. „Im Durchschnitt gab es eine jährliche Steigerung von rund 23 Prozent, was ein Plus von 300 Mio. Euro im Jahr ergibt“, sagte Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria am Donnerstag bei der Präsentation der Studie zum Internet-Einzelhandel. Die Studie wurde von der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Auftrag gegebenen.

"Die österreichischen Händler haben sich gegenüber der internationalen Konkurrenz zwar behaupten, aber die Differenz nicht aufholen können. Die Differenz wurde eher größer", so Gittenberger.