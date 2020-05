Österreicher nutzen Facebook und WhatsApp am Smartphone

Wenn die Österreicher auf ihren Smartphones eine App starten, handelt es sich in den meisten Fällen um Angebote von Sozialen Netzwerken. Das geht aus einer aktuellen Studie der Mobile Marketing Association Austria hervor. Demnach führt diesbezüglich Facebook vor WhatsApp. Bei Medien-Apps haben wiederum die " Kronen Zeitung" beziehungsweise der ORF die Nase vorne.

Untersucht wurde das Download- und Nutzungsverhalten für Apps in den Kategorien Zeitungen, TV, Shopping, Online-Shopping, Soziale Netzwerke und Reisen. Mehr als Dreiviertel der Befragten gaben an, die Facebook-App installiert zu haben und 80 Prozent davon nutzen diese auch mehrmals pro Woche. Auf den weiteren Plätzen der Kategorie Soziale Netzwerke folgen in der User-Gunst WhatsApp (von 66 Prozent installiert), Google (von 45,6 Prozent installiert) sowie Skype (von 44,8 Prozent installiert) und Twitter (von 20,5 Prozent installiert). Auffällig dabei ist der hohe Nutzungsgrad, verwendet doch ein Großteil der Benutzer die heruntergeladenen Apps mehrmals pro Woche bzw. Monat.