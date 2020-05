Österreicher tauscht Haus doch nicht gegen ein iPhone 6

Um ein brandneues iPhone 6 oder iPad wäre ein etwas baufälliges Haus in der US-Pleitestadt Detroit in Michigan zu haben gewesen. Letztendlich gab es nun doch bares Geld dafür. Man habe am Dienstag ein Angebot für „unter 1.000 US-Dollar (793 Euro)“ akzeptiert, sagte der US-Makler Larry Else.

Unklar blieb, ob der Anbieter der Immobilie wirklich Österreicher ist. Zumindest der Name des Verkäufers lasse laut Else auf eine österreichische Herkunft schließen. Das als „Investor Special“ beschriebene Angebot auf dem Immobilienportal Zillow zeigte ein zweistöckiges Backsteingebäude mit drei Schlafzimmern und eineinhalb Bädern auf 220 Quadratmetern, außerdem einen Keller und eine Garage mit zwei Parkplätzen. Zu sehen sind allerdings auch die fehlende Haustür, zerbrochene Scheiben und kaputte Fensterläden.