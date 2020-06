Österreichern ist Datenschutz wichtig

92 Prozent sprachen sich für eine Priorität des Datenschutzes in der EU aus. ein. Nur Dänemark erzielte mit 93 Prozent einen höheren Grad. Der EU-Durchschnitt beträgt 79 Prozent, am geringsten wird in Italien die Frage nach der Priorität des Datenschutzers für die EU (68 Prozent) eingestuft.

Bei der Eurobarometer-Umfrage wurde auch die Haltung der Bevölkerung zum EU-Freihandelsabkommen mit den USA ( TTIP) abgefragt. Demnach lehnen 53 Prozent der Österreicher das Abkommen ab, das ist unter den 28 EU-Staaten die stärkste Zurückweisung des Abkommens.