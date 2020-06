Österreichische Künstler gewinnen Snowden für Projekt

Mit diesem Video gelang es "TEAM[:]niel" als "einzige Künstlergruppe weltweit ein exklusives Statement von Edward Snowden zu bekommen", wie Teammitglied Veronika Bayer gegenüber der APA unterstrich. Die Ausstellung startete bereits am Dienstag und wird noch bis morgen in Washington zu sehen sein. Der Beitrag von Snowden ist heute Abend (um 19.30 Uhr Ortszeit) als Teil einer Videoinstallation zu sehen und würde inhaltlich einen Kontrast zu der amerikanischen "Yes we can"-Einstellung darstellen und die Neuen Medien thematisieren, erklärte Bayer weiter.