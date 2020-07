Online-Einfluss: Haben Sie genug Klout dafür?

Zugang zur Business Lounge von Cathay Pacific Airways am Flughafen in San Francisco? Rabatt im Online-Shop Little Black Bag? Einen attraktiven Flirt-Partner bei Tawkify.com? Oder ein Zimmer-Uprade im The Palms Hotel in Las Vegas? Wer davon etwas haben will, tut gut daran, einen hohen Klout-Score zu haben. Ja, richtig gelesen: Der Web-Dienst Klout spielt Rating-Agentur für Social-Media-Nutzer und beziffert deren Einfluss mit einem Wert zwischen 1 und 100. Mit einem Score von 40 etwa darf man in die Lounge am SFO.

Klout-Punkte, 2008 von Joe Fernandez und Binh Tran in San Francisco erfunden, kann man allerdings nicht kaufen oder erben, sondern muss man sich ertwittern - eine “Demokratisierung des Einflusses”, wie die Betreiber versprechen. Denn der Web-Dienst greift die öffentlichen Profile des Kurznachrichten-Dienstes ab und errechnet aus Follower-Zahl, Erwähnungen und Retweets den Einflussgrad des Nutzers - übrigens auch ohne Zustimmung der Mitglieder. Denn wer sich zum ersten Mal bei Klout anmeldet, wird bemerken, dass über ihn schon vorsorglich ein Profil angelegt wurde. Etwa auch für Justin Bieber (Klout-Score 100), Barack Obama (94), Armin Wolf (63), Sascha Lobo (58) oder AnonAustria (55).

Weitere Vernetzung mit Social-Media-Diensten

Wer nicht sofort entrüstet den Löschbefehl an contact@klout.com schickt, dem versucht der Web-Dienst mit verspielten Tricks (a.k.a. Gamification) noch mehr Social Media aus der Nase zu ziehen. Kleine Belohnungen in Form von +K-Punkten (mit ihnen kann man andere Nutzer aufwerten) gibt es etwa für die Verknüpfung weiterer Profile wie Facebook, Google+, Foursquare, Instagram, LinkedIn, YouTube oder Flickr. Blogger werden mit der Anbindung an Wordpress, Tumblr oder eben Blogger gelockt, Klicktivisten zum Liken von Wohltaten (z.B. die UNICEF-Facebook-Seite) gebracht, und sowieso jeder soll seine Online-Kontakte ebenfalls zum Mitmachen einladen.

Während viele Nutzer bei Klout irgendwo zwischen 40 und 50 Punkten herumdümpeln, bildet sich an der Spitze eine Art “digitale Aristrokatie” heraus, wie sie