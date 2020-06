Online-Händler mit Black Friday zufrieden

Online-Händler zeigten sich mit den Verkäufen am Black Friday, dem Tag nach dem Thanksgiving-Fest in den USA, zufrieden. Laut Daten der Analysefirma comScore gab es am Thanksgiving-Tag Online-Umsätze von 407 Millionen US-Dollar, das ist eine Steigerung von 28 Prozent.

Der Grund dafür: Dieses Jahr hat es bereits am Freitag starke Preisreduzierungen gegeben. Normalerweise sind die dem Cyber Monday, dem ersten Montag nach dem Thanksgiving-Fest, vorbehalten. Auch dieser Tag soll jedoch wieder ein starker Online-Einkaufstag werden.

Im deutschprachigen Raum bietet etwa der Online-Händler Amazon.com am heutigen Cyber Monday zwischen 10 und 20 Uhr ausgewählte Produkte verbilligt an.

(futurezone/ Reuters)