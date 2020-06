Online-Hautarzt: Handy-App entzweit Mediziner

In Berlin glauben die Firmengründer Simon Bolz und Simon Lorenz fest an ihre Idee eines Internetportals für Hautkrankheiten. Sie haben es "goderma" genannt. Wie so oft stammt die Idee nicht von Ärzten. Einer der Gründer ist Sozialwissenschafter mit PR-Erfahrung, der zweite ein "Gesundheitsmanager". Mit dem Dermatologen Johannes Ring von der Technischen Universität München haben sie aber einen renommierten Facharzt mit ins Boot geholt - und eine eigene Software für den Datentransfer entwickelt.

Die Liste ihrer Argumente für den neuen Service ist lang: keine lange Wartezeiten für einen Routine-Termin beim Hautarzt - und eine Art Filterfunktion. "Wer Fußpilz hat, muss nicht zum Hautarzt", sagte Bolz. Bei einer Gürtelrose aber sollte er dringend hingehen. Die beiden Gründer betonen, dass ihr Service keine Behandlung sei und auch keinen Besuch beim Facharzt ersetze. Es sei ein Angebot für Ratsuchende, die erste Orientierung wollten - und bereit seien, dafür zu zahlen. Bolz und Lorenz sprechen von Handlungsempfehlungen.

Die Berliner Ärztekammer überzeugt die Idee nicht. "Berufsrechtlich ist das nicht zulässig, weil es ein Fernbehandlungsverbot für Ärzte gibt", meinte der Sprecher der Vereinigung, Sascha Rudat. Er zweifelt an der Qualität der eingeschickten Fotos und an der Datensicherheit. Er fragt sich auch, ob es wirklich eine Hilfe für Patienten ist - oder mehr ein Geschäft. "Wenn der Rat lautet: Suchen Sie einen Hautarzt auf - was bringt das dann?", fragte er. Die Kammer will nun prüfen, welche Berliner Ärzte mit dem Startup zusammenarbeiten. "Wir werden ihnen auf die Finger klopfen", ergänzte Rudat.