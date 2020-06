Online-Nachhilfe kommt nur zögerlich vom Fleck

Noch liege der Schwerpunkt in Österreich ganz klar auf Einzelnachhilfe beim Schüler zuhause und die Unterstützung per Internet sei insgesamt betrachtet relativ gering. Es gebe allerdings "sehr starke Zuwächse", berichtet Tutoria-Geschäftsführer Christian Nowak auf APA-Anfrage. Beim Schwesterunternehmen in Deutschland wachse die Online- bereits stärker als die Präsenznachhilfe - und dieser Trend werde sich auch in Zukunft fortsetzen, erwartet Nowak. Das Online-Angebot sieht er dabei nicht wirklich als direkte Konkurrenz zur klassischen Nachhilfe: So werde das Internet vor allem zusätzlich zu "normaler" Nachhilfe zur kurzfristigen Prüfungsvorbereitung genutzt. Außerdem fallen Schüler in ländlichen Regionen, wo für bestimmte Fächer kein passender Lehrer zur Verfügung steht, in die Zielgruppe.