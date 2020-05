Online-Sicherheitsfragen laut Google zu unsicher

Sicherheitsfragen, mit deren Hilfe Verbraucher nach dem Vergessen von Passwörtern wieder an ihre Online-Konten gelangen, sind laut Google zu unsicher oder zu schwierig. Die Fragen seien „weder sicher noch zuverlässig genug“, um einen erneuten Zugriff auf ein Konto zu ermöglichen, teilte der Internetkonzern am Donnerstag in Hamburg mit.

Nach eigenen Angaben untersuchte der Suchmaschinen-Riese „viele Millionen“ der Fragen und Antworten und errechnete daraufhin die Wahrscheinlichkeit, mit der Hacker die entsprechenden Antworten erraten können. Demnach hätten Hacker bei englischsprachigen Nutzern eine 19,7 prozentige Chance, die richtige Antwort auf die Frage „Was ist Ihr Lieblingsessen?“ zu treffen. Die meist verbreitete Antwort darauf lautete demnach „Pizza“.