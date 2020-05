Online-Vorlesungen wecken Angst vor Billig-Bildung

Die Absolventen von MOOCs stehen derzeit vor dem Problem, dass es kaum Möglichkeiten gibt, sich Erfolge anrechnen zu lassen. Erste Ansätze in diese Richtung gibt es zwar, die Zahl derjenigen, die sie in Anspruch nehmen, ist aber gering. Viele Universitäten knüpfen ihre Hoffnungen für eine Finanzierung der MOOCs an ein System, das für Abschlussexamen Geld verrechnet.

Auch iversity bietet zwei MOOCs an, für die ECTS-Credits vergeben werden. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Geld zu verdienen. “Es gibt einen Grund, warum die Profit-orientierten US-Eliteunis die Pioniere im MOOC-Bereich sind. Sie hoffen längerfristig damit zu verdienen und wollen ihre Marktführerschaft behalten. Auch iversity strebt Gewinn an und wird natürlich die Universitäten nach einem Schlüssel an selbigen beteiligen”, so Riecke.