Oracle wegen offener Strip-Club-Rechnung verklagt

Wie Business Insider berichtet, sollte eine Rechnung über 16.490 Dollar und eine Rechnung über 17.050 Dollar mit einer Oracle-Kreditkarte beglichen werden. Der Strip-Club New Century Theater in San Francisco erhielt jedoch niemals sein Geld. Nun folgt eine Klage vor dem State Court in San Francisco. Oracle weigert sich dennoch, zu zahlen, gibt aber öffentlich keine Gründe dafür an.

Besagter Strip-Club bot den über 60.000 Teilnehmern der Oracle OpenWorld Konferenz im Vorjahr ermäßigten Eintritt an.