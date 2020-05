ORF erweitert sein Live-Streaming-Angebot

Bevor Netflix Ende September in Österreich an den Start geht und damit den heimischen Video-On-Demand-Services, allen voran der ORF-TVthek das Leben schwer machen will, erweitert der ORF sein Live-Streaming-Angebot.

Zu den bereits bestehenden Live-Streams kommen ab sofort auch europäische und internationale Kino- und Fernsehfilme sowie zahlreiche Serien, Kinderfilme, TV-Klassiker und Blockbuster hinzu. Das teilte der ORF in einer Aussendung mit.