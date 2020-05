ORF-TVthek startet Werbung Mitte November

Auf der Einnahmenseite rechnet man laut Prantner mit einigen Huntertausend Euro, die man zum Teil wieder in die Finanzierung des technischen Ausbaus investieren werde. „Rund Zweidrittel des Inventars werden wir jedenfalls nicht vermarkten.“ Neben der Videowerbung wird es auch Bannerwerbung geben, die bei allen Formaten möglich sein wird.

Davon abgesehen will man das Angebot grundsätzlich erweitern. Der ORF kann künftig auch öffentlich-rechtliche Kaufproduktionen auf die TVthek stellen, beispielsweise „Universum“-Episoden von der BBC. Zusätzlich sollen die Livestreams weiter ausgebaut und das Videoarchiv aufgestockt werden. Letzteres sieht Prantner auch klar als Bildungsauftrag nach dem Motto „TVthek goes to School“. „Wir orientieren uns hier natürlich an der Kultur- und Zeitgeschichte“, aber auch ausgewählte Beiträge zu wichtigen Ereignissen wie etwa Nationalratswahlen sollen - nach einer gewissen Zeit - verfügbar sein. Für die jüngste Wahlberichterstattung könnte dies im Februar 2014 soweit sein.