ORS: TV- und Radio-Sender 2013 zu 99,99 Prozent empfangbar

Das terrestrische Netz der ORS zählt in Österreich mehr als 430 Sendeanlagen, die kürzlich auf den neuen Standard DVB-T2 umgerüstet wurden. Dieser ist in Österreich unter der Marke simpliTV verfügbar. simpliTV ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen DVB-T den Empfang von Fernsehsendern in HD-Qualität. Derzeit werden rund 40 Sender über simpliTV übertragen, davon ein Viertel in hochauflösender Qualität.

Im Wettbewerb mit Kabel- und Satellitenfernsehen möchte man vor allem durch eine einfache Nutzung sowie ein vorgeschnürtes Paket österreichischer und deutschsprachiger TV-Sender punkten. Laut ORS beschränke sich die Nutzung vieler TV-Zuseher auf sieben Sender, die Beliebtesten sind im simpliTV-Paket enthalten. simpliTV ist seit kurzer Zeit auch im Paket mit mobilen Internet bei Drei und T-Mobile zu einem vergünstigten Preis erhältlich.