Otto setzt auf Online-Handel über mobile Endgeräte

Der elektronische Handel verlagert sich nach Einschätzung der Otto Group in den nächsten Jahren überwiegend auf mobile Endgeräte. Der Hamburger Versandhändler will bis 2016 mehr als die Hälfte des Online-Umsatzes über Smartphones und Tablets abwickeln.

"Das Smartphone wird für einen Händler zum zentralen Zugang zum Kunden", sagte Rainer Hillebrand, stellvertretender Konzernchef und verantwortlich für die Online-Strategie, am Donnerstag in Hamburg. Diesen Trend wolle Otto nutzen.

Schon heute besitze jeder zweite Einwohner ein Smartphone und jeder fünfte ein Tablet, bei weiter steigender Verbreitung. Die meisten Nutzer seien kontinuierlich im Netz, "always on", und sie kaufen mit dem Smartphone auch ein. Damit verändere sich der Handel rasend schnell. "Wir müssen Antworten auf neue Fragen schneller finden als andere", sagte Hillebrand. Dabei helfe es der Gruppe, dass sie in mehr als 100 Online-Shops in mehr als 20 Ländern verschiedene Konzepte ausprobieren und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen könne.