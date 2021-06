Papst hat über fünf Millionen Twitter-Follower

Papst Franziskus hat die Zahl seiner Follower im Kurznachrichtendienst Twitter seit seiner Wahl vor drei Wochen enorm gesteigert. Mit seinen offiziellen Accounts wie unter anderem @Pontifex und @Pontifex_de erreicht er mittlerweile mehr als fünf Millionen Follower in neun verschiedenen Sprachen.

Franziskus` Vorgänger Papst Benedikt XVI. hatte zum Ende seines Pontifikats etwa drei Millionen Follower. Benedikt hatte den Twitter-Kanal, den Franziskus von ihm übernommen hat, am 12. Dezember 2012 in Betrieb genommen. Mit dem neuen Papst hat sich auch die Zahl der Tweets erhöht, Franziskus twittert oft sogar mehrmals am Tag.