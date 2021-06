Papst-Rücktritt sorgte für Wirbel im Netz

Die Nachricht vom Rücktritt Papst Benedikt XVI. hat in Sozialen Netzwerken eine Welle an Reaktionen ausgelöst. Innerhalb eines Tages wurde das Wort „Papst" 26.000 Mal in Nachrichten im Kurzmitteilungsdienst Twitter verwendet. Das englische Wort „Pope" kam sogar in mehr als einer Million Nachrichten vor, wie der Analysedienst Topsy zeigt.