Pariser Gigapixel-Bild am Wiener Flughafen

Doch wie kam es zu dieser Aktion? Am Anfang stand ein Fotowettbewerb auf dem Austrian Airlines redblog. Nach der Präsentation des ersten „From Austria to the World“ Gigapixelfotos von Manhattan im Jahr 2013 wurde die Community gefragt wo es als nächstes hin gehen soll. In einem Online-Fotowettbewerb wurde weltweit nach dem besten „gigapixeltauglichen“ Motiv gesucht. Dank der zahlreichen Einreichungen mit teilweise über 1000 Votings stand zum Schluss der Eiffelturm als klarer Sieger fest und Lois Lammerhuber wurde beauftragt das Motiv der beiden Siegerbilder als Gigapixelfoto umzusetzen.

„Das Bild von Paris ist nicht nur eine einzigartige technologische Innovation sondern auch eine gelungene Verbindung von Kunst und Technik“, erklärt Isabella Reichl, Marketing Direktorin von den Austrian Airlines.